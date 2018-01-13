Farklı başlayacağız
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Oynamak isteyen grupla ilk kez bu kadar yan yana geldik. 2. yarı başlangıcımız farklı olacak. Hedefimiz varış çizgisine en önce varmak” dedi
75 PUANIN ALTINDA OLUR
Şampiyonluk puanının 75'in altında olacak gibi gözüktüğünü belirten Kocaman, "51 puanlık maratonda kayıplar olacaktır. Esas olan en fazla puanı alabilmek. Puan kaybı yaşadıktan sonra çöken takımlar bu yarışta olmayacak. Oyuncularıma güveniyorum. Hedefimiz varış çizgisine herkesten önce varmak" yorumu yaptı.
TRANSFER İSTİYORUM AMA...
Transfer konusunda da görüşlerini aktaran Kocaman, "Transfere kapalı değilim ancak alacağımız oyuncular var olan oyuncuların üzerinde isimler olmalı. Bunun maliyeti de 15, 20, 25 gibi rakamlara gidiyor. Gelecek bir kurtarıcı yerine 6 aydır birlikte çalıştığımız grubun verimliliğini artırmanın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.
OZAN SAYGISIZLIK YAPMADI
"Ozan'dan ikinci yarı beklentim yok. Bu yüzden böyle bir karar verdik. Özel konuşmalar var ama saygısızlığı olmadı. Karar tamamen saha içi. Benim takımı götürmek istediğim yerle Ozan'ın kafası arasında çelişki var"
PERSIE AYRILACAK GİBİ
"Robin van Persie ile konuşmanın iki tarafa da bir şey sağlayacağını düşünmüyorum. Yol ayrımında olduğumuz zaten gözüküyordu. Artık bunun olma ihtimali çok daha yüksek. Ayrılacak gibi görünüyor..."
CENKLER BİZDEN GÜÇLÜ"
"Cenk Tosun başta şimdiki oyuncular bizden çok daha güçlü, çok daha teknik, çok daha baskı altındalar. Cenk ve Cenk'ler bizim dönemimizde olsaydı nasıl olurdu, görmek lazım. Her dönemin kendine ait avantaj ve dezavantajları var."
TOPAL & JOSEF YETENEKLİ
"(DEFANSİF oynatıyor eleştirisi) Mehmet Topal da Josef de yetenekli oyuncular. Onlara uygun rol vermeye çalışıyorum. Herkesi Valbuena ve Giuliano gibi oynatamayız. Hayalim 3. bölgede oynayan takım. Tersine çekilmesine şaşırıyorum."
ELJIF ELMAS KURTARICI DEĞİL
"Eljif Elmas henüz 18 yaşına girdi. Bu oyuncuyu kurtarıcı olarak tanıtmak kulübe de, bana da, oyuncuya da zarar verir. Şapkadan tavşan çıkartacak biri değil ama yeteneklerini geliştirirse harika bir takım oyuncusu olacak."
MAGATH BENZETMESİNE TEPKİ
Kocaman, "Disiplin olarak son dönemlerde birkaç benzetme gördüm. Magath falan, yok böyle bir şey. Yerli-yabancı herkese aynı davranırım" dedi.
TRANSFER OLUR MU? (Mini yorum: Emre Bol)
Aykut Kocaman yaptığı kamp değerlendirmesinde bir çok konuya açıklık getirdi. Transfer konusu hariç! Benim anladığım transfer yapmak istiyor ancak bu ortamda yapılamazsa yönetimi zor durumda bırakmak istemiyor. Transfer sorularının bu kadar etrafında dolaşmasının nedeni de bu. Kampa yetişmeyen, takımla çalışamayan yeni bir ismin ne kadar katkı vereceği soru işareti. Böyle bir ortamda çok üst düzey bir oyuncu alınamazsa transfer yapmanın manası yok. 10 gündür bütün antrenmanlarını takip ettiğim Fenerbahçe sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olabilecek kapasitede.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:32
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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