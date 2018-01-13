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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    deplasmanda kazandı

    Fenerbahçe deplasmanda kazandı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında , deplasmanda Ormanspor'u 57-54 yendi.

    Salon: Mehmet Sait Zarifoğlu

    Hakemler: Sertan Kırklar, Süleyman Dağder Dağlı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

    OGM Ormanspor: Thomas 19, Damla Gezgin, Şerife Alperi Onar 8, Kulichova 2, Sykes 19, Simay Karaman 1, Ivankovic 5, Ayşe Pelin Gürçavdı

    Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 5, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 4, Powers 17, Dabovic 5, Ayşe Cora 13, Verameyenka 9, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Tilbe Şenyürek

    1. Periyot: 15-15

    Devre: 26-27

    3. Periyot: 48-42

    5 faulle çıkan: 39.54 Ayşe Cora (Fenerbahçe)

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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