Fenerbahçe deplasmanda kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda OGM Ormanspor'u 57-54 yendi.
Salon: Mehmet Sait Zarifoğlu
Hakemler: Sertan Kırklar, Süleyman Dağder Dağlı, Orhan Çağrı Hekimoğlu
OGM Ormanspor: Thomas 19, Damla Gezgin, Şerife Alperi Onar 8, Kulichova 2, Sykes 19, Simay Karaman 1, Ivankovic 5, Ayşe Pelin Gürçavdı
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 5, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 4, Powers 17, Dabovic 5, Ayşe Cora 13, Verameyenka 9, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Tilbe Şenyürek
1. Periyot: 15-15
Devre: 26-27
3. Periyot: 48-42
5 faulle çıkan: 39.54 Ayşe Cora (Fenerbahçe)
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:04
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
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