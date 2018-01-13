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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kim olduğumuzu göstereceğiz

    Kim olduğumuzu göstereceğiz

    Portekizli stoper, 2. devrenin çok çekişmeli geçeceğini belirtip ekledi: Hiçbir takım fazla puan farkıyla şampiyonluk elde edemez. Sahada kim olduğumuzu gösterip savaşmalıyız

    'nin savunmadaki tecrübeli ismi Luis Neto, kampı ve lig yarışını değerlendirdi. FB TV'ye açıklamalar yapan Portekizli futbolcu, sezonun ikinci yarısının oldukça çekişmeli geçeceğini dile getirdi. Neto, hiçbir takımın büyük puan farkıyla rahat bir şampiyonluk elde edemeyeceğini iddia ederek, "Kuşku yok ki lig yarışı son haftalara kadar devam edecek. Lig son haftaya kadar büyük bir rekabet içinde geçecek. Muhtemelen şampiyonluk yarışında 4-5 takım olacak ve Fenerbahçe de bunlardan biri olacak. Sahada kim olduğumuzu gösterip şampiyonluk için savaşmalıyız" şeklinde konuştu.

    İŞLER İYİYE GİDİYOR
    Sezona iyi başlamamalarına rağmen ilk yarının son bölümünü iyi geçirdiklerini vurgulayan Neto, "Takımda hem saha içinde hem saha dışında işler daha iyiye gidiyor. Daha fazla yardımlaşıyor ve birbirimize daha fazla saygı duyuyoruz. Herkes çok iyi çalışıyor. Antalya'da eksiklerimizi giderip daha iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    ARTIK TAKIM OTURDU
    Daha iyi bir ekip haline geldiklerini de kaydeden Portekizli şunları söyledi: "Şimdi takım oturdu. Daha iyi bir ekibimiz var. Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Seviyemizi yukarı çekme fırsatı bulduk. Birlikte hareket ederek, elimizden geleni yapıp tüm fedakarlığımızla ikinci yarıda, ilk devrede kaybettiğimizden daha az puan kaybedip şampiyonluk için savaşacağız."

    İDOLÜM CANNAVARO
    Fenerbahçeli futbolcu, 'İdolün kim?' şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı: "Cannavaro. Onu idol olarak görmemin sebebi oyun stili. İtalya'da o jenerasyonda çok iyi futbolcular vardı, Nesta ve Maldini gibi, oyun stilini beğendiğim için bence Cannavaro."

    BÖYLE TUTKU GÖRMEDiM
    Neto 'in kalitesine de dikkat çekip şunları söyledi: "Türkiye'deki futbol tutkusunu başka bir yerde görmedim. Isınmaya çıktığımızda bile bizim için maç başlamış oluyor. Burada çok kaliteli futbolcular var. 5-6 ekibin birbiri ile yarışta olduğunu görüyoruz. Deplasmanda orta düzey takımların maçları bile çok zor geçiyor."

    SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL
    Antrenman sırasında geçirdiği sakatlıkla ilgili de konuşan , "Doktorumuzun söylediğine göre ciddi bir sakatlık olmadığı yönünde. İlk maça yetişebilecek miyim bilmiyorum, umarım en kısa sürede bu tedavi süreci iyi bir şekilde sürer. Kas sakatlığı yaşamak, benim için çok rastlanan bir durum değildir" dedi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:36
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