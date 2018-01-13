Kim olduğumuzu göstereceğiz
Portekizli stoper, 2. devrenin çok çekişmeli geçeceğini belirtip ekledi: Hiçbir takım fazla puan farkıyla şampiyonluk elde edemez. Sahada kim olduğumuzu gösterip savaşmalıyız
İŞLER İYİYE GİDİYOR
Sezona iyi başlamamalarına rağmen ilk yarının son bölümünü iyi geçirdiklerini vurgulayan Neto, "Takımda hem saha içinde hem saha dışında işler daha iyiye gidiyor. Daha fazla yardımlaşıyor ve birbirimize daha fazla saygı duyuyoruz. Herkes çok iyi çalışıyor. Antalya'da eksiklerimizi giderip daha iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
ARTIK TAKIM OTURDU
Daha iyi bir ekip haline geldiklerini de kaydeden Portekizli şunları söyledi: "Şimdi takım oturdu. Daha iyi bir ekibimiz var. Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Seviyemizi yukarı çekme fırsatı bulduk. Birlikte hareket ederek, elimizden geleni yapıp tüm fedakarlığımızla ikinci yarıda, ilk devrede kaybettiğimizden daha az puan kaybedip şampiyonluk için savaşacağız."
İDOLÜM CANNAVARO
Fenerbahçeli futbolcu, 'İdolün kim?' şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı: "Cannavaro. Onu idol olarak görmemin sebebi oyun stili. İtalya'da o jenerasyonda çok iyi futbolcular vardı, Nesta ve Maldini gibi, oyun stilini beğendiğim için bence Cannavaro."
BÖYLE TUTKU GÖRMEDiM
Neto Süper Lig'in kalitesine de dikkat çekip şunları söyledi: "Türkiye'deki futbol tutkusunu başka bir yerde görmedim. Isınmaya çıktığımızda bile bizim için maç başlamış oluyor. Burada çok kaliteli futbolcular var. 5-6 ekibin birbiri ile yarışta olduğunu görüyoruz. Deplasmanda orta düzey takımların maçları bile çok zor geçiyor."
SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL
Antrenman sırasında geçirdiği sakatlıkla ilgili de konuşan Neto, "Doktorumuzun söylediğine göre ciddi bir sakatlık olmadığı yönünde. İlk maça yetişebilecek miyim bilmiyorum, umarım en kısa sürede bu tedavi süreci iyi bir şekilde sürer. Kas sakatlığı yaşamak, benim için çok rastlanan bir durum değildir" dedi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:36
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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