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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ‘Kaptan mektupla gönderilmez’

    ‘Kaptan mektupla gönderilmez’

    Emre, F.Bahçe’den gönderilme süreciyle ilgili kulübe sitem etti: İleride yönetici olursam kaptanımı gönderirken bunu mektupla yapmam. Kolum kesilir yine de mektup yazmam

    'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, Tivibu Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe yönetimine sitemde bulundu. Sarı- lacivertli kulüpten gönderilme sürecinde hayal kırıklığına uğradığını dile getiren 37 yaşındaki futbolcu, "Benim yaşadıklarımı Real Socieadad kaptanına yaşatmaz" diye konuştu. Bir kulübün oyuncusuna verdiği değeri göstermesi gerektiğini ifade eden Belözoğlu, "Benim Fenerbahçe'den ayrılırken yaşadıklarımı Real Sociedad 35 yaşındaki kaptanına yaşatmaz. Veya İnter, bunu yaşatmaz. Oyuncuya en azından değer verdiğini göstermeli. Ben bir mektupla öğrenmemeliydim. Ben ileride yönetici olursam kaptanımı gönderirken mektupla göndermem. Benim kolum kesilir, o mektubu yine de yazmam.

    Taraftar boynuma sarılıyor
    'ye ait olduğunu ve bunu sokakta hissettiğini sözlerine ekleyen Emre, "Bazı takımlara kendimiz ait hissediyorsak, o takımın değeri olmalısınız. G.Saray, orada çok şey öğrendim; hiçbir zaman inkaretmedim ama kendimi F.Bahçe'ye ait hissettiğim için taraftar da bunu bana sokakta hissettiriyor. Boynuma sarılıyorlar. Değerli olan da bu" dedi.

    Cenk Tosun yerliler için örnek
    Emre, 'un transferi için de şunları söyledi: "Onun için çok mutluyum. Yabancı kuralıyla beraber oyuncularda bir öz güven kaybı olmuştu. Çok genç yaşta bırakanlar oldu. Cenk'in gol vuruşu çok iyi. en büyük handikapı hocası. Allardyce benim de hocamdı Newcastle'da. Forveti yalnız bırakan ve beslemekten uzak bir futbol sistemi var."
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:30
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