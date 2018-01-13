‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Emre, F.Bahçe’den gönderilme süreciyle ilgili kulübe sitem etti: İleride yönetici olursam kaptanımı gönderirken bunu mektupla yapmam. Kolum kesilir yine de mektup yazmam
Taraftar boynuma sarılıyor
Fenerbahçe'ye ait olduğunu ve bunu sokakta hissettiğini sözlerine ekleyen Emre, "Bazı takımlara kendimiz ait hissediyorsak, o takımın değeri olmalısınız. G.Saray, orada çok şey öğrendim; hiçbir zaman inkaretmedim ama kendimi F.Bahçe'ye ait hissettiğim için taraftar da bunu bana sokakta hissettiriyor. Boynuma sarılıyorlar. Değerli olan da bu" dedi.
Cenk Tosun yerliler için örnek
Emre, Cenk Tosun'un transferi için de şunları söyledi: "Onun için çok mutluyum. Yabancı kuralıyla beraber oyuncularda bir öz güven kaybı olmuştu. Çok genç yaşta bırakanlar oldu. Cenk'in gol vuruşu çok iyi. en büyük handikapı hocası. Allardyce benim de hocamdı Newcastle'da. Forveti yalnız bırakan ve beslemekten uzak bir futbol sistemi var."
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:30
-
İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
-
Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
-
Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
‘Kaptan mektupla gönderilmez’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.