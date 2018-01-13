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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’ya milli takip

    Giuliano’ya milli takip

    Brezilya Milli Takımı’nın hocası Tite, yardımcılarını Türkiye’ye gönderecek. ’nun idman performansını seyredecek olan sambacılar, -Göztepe maçını da tribünden izleyecek

    Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak Brezilya Milli Takımı, kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yılın ilk döneminde de Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin yardımcıları Türkiye'ye gelecek. Tite'nin iki yardımcısı Cleber ve Fernando, 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması öncesi İstanbul'da olacaklar. İkili ayrıca sarı-lacivertli takımın iki antrenmanını da seyredip, teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibiyle de görüşecekler. Tite'nin son milli takım kadrosunda yer bulan Giuliano'nun bu takipte esas isim olacağı belirtildi. 'yu izleyecek Tite'nin yardımcıları, Göztepe maçını da tribünden seyredecek.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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