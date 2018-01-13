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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Umutlar Ozan’da

    Umutlar Ozan’da
    UEFA tarafından Finansal Fair Play takibinde olduğu için hareket alanı kısıtlanan sarı-lacivertli yönetim, transferde kaynağı 'ı satarak elde etmeyi umuyor. Gözden çıkarılan genç oyuncu, İspanyol ekipleri ile temas halinde. Katar'dan da teklifler var ancak Ozan istemiyor. Yönetimin, Ozan'a Katar'a gitmesi için baskı yaptığı iddia edildi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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