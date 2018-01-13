Yeni hava üssü
İlk yarıda atılan ‘kafa golleri’ni yetersiz bulan teknik heyet, 1.92 boyundaki Fernandao ile bu sorunu çözmeyi planlıyor
'FİT' HALİNE DÖNDÜ
Fiziksel olarak eski 'fit' halini yakalayan Fernandao için 1.92'lik boyuyla 'hava kuvvetleri komutanı' yakıştırması yapılıyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 5 resmi maçta görev yapabilen Fernandao, kupadaki Adana Demirspor mücadelesinde 2 gol kaydemişti
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:59
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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