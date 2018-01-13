Yeni hava üssü

İlk yarıda atılan ‘kafa golleri’ni yetersiz bulan teknik heyet, 1.92 boyundaki Fernandao ile bu sorunu çözmeyi planlıyor

Sakatlığı geçen Jose Fernandao ikinci yarıya bomba gibi hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, kampta gösterdiği performans ve idmanlarda attığı gollerle göz doldururken, teknik heyetin de ümidi oldu. İlk yarı boyunca özellikle kafa gollerinde eksiklik tespit eden Aykut Kocaman, bu sorunu sambacı ile gidermeyi planlıyor. İdmanlarda Fernandao ile yakından ilgilenen tecrübeli teknik adamın, kurmaylarına, "Kanat ortalarından yeterli verimi alamıyorduk. Fernandao bu konuda bize büyük güç katacak" dediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, ikinci yarıda maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.



'FİT' HALİNE DÖNDÜ

Fiziksel olarak eski 'fit' halini yakalayan Fernandao için 1.92'lik boyuyla 'hava kuvvetleri komutanı' yakıştırması yapılıyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 5 resmi maçta görev yapabilen Fernandao, kupadaki Adana Demirspor mücadelesinde 2 gol kaydemişti