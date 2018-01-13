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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe'den flaş açıklaması

    F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması

    , Yiğithan Güveli'nin Sparta Rotterdam'a kiralandığını açıkladı.

    Yiğithan Güveli, sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam'a kiralandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Hollanda ekibi ile prensipte anlaşmanın sağlandığı, oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam ettiği belirtildi. KAP'a da bir kaç gün içinde bildirim yapılması bekleniyor.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:35
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