Eto'o Fener'i istiyor

Sarı-lacivertliler bu sezon belki gol yollarında sıkıntı yaşamıyor ancak bunu daha çok orta saha ve defans oyuncularına borçlu. Hücum hattını henüz devreye sokamayan, sorunu transferle çözmeye kararlı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü isim ise... Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk'le yakın bağı olan Kamerunlu yıldız, seçim kararı sonrası ayrılığı kafasına koymuştu. Eto'o'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği Afrika basınının da ilgisini çekiyor. Abidjantv'nin haberine göreyıldızın rotası Fenerbahçe olacak.Afrika basınında yer alan haberde Samuel Eto'o'ya dünyanın dört bir yanından teklif geldiği vurgulandı.oyuncu, yıldızının parladığı Mallorca'nun ilgisine olumlu yaklaşıyor ancak hala daha üst düzey performans sergileyebileceğini de düşünüyor. Bu sebeple'yı geri planda tutuyor.'den gelen astronomik tekliflere de bu sebepledemiyor.'nin haberde paylaştığı detaylara göre'nun aklı Fenerbahçe'de. Tecrübeli forvetin, devre arasında Antalyaspor'dan ayrılacağı ve rotasının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimle Eto'o arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.Fenerbahçe eğer Eto'o'yu istiyorsa hocanın planları değişmiş demektir. Eto'o alternatif olsun diye alınmaz. Ha şu var. Antalya'da onu verimli kılan oyunda Deniz var. Janssen, Deniz rolünü üstlenebilir. Ancak o zaman Giuliano ne yapacak? Eto'o artık Barça ya da Inter'deki gibi oynamıyor. Mutlaka onun eksiklerini kapatan, ona boşluklar üreten çalışkan arılara ihtiyaç var. Kısacası Kamerunlu'nın gelmesi saha içi sorunları beraberinde getirebilir. Tekrar söyleyelim. Eto'o artık eskisi gibi bir merkez forvet tiplemesine sahip değil.Antalyasporlu Emre Güral Radyospor'a yaptığı açıklamada Samuel Eto'o'nun durumuna da değindi. Emre, "Eto'o şu an bizimle beraber. Gidiyorum demedi. 2. devre de bence bizimle olacak" sözleri kafa karıştırdı. Emre'nin takım arkadaşı hakkında kesin konuşmaması, Eto'o'nun ayrılığı kafasına koyduğu şeklinde yorumlandı.yıldız, Antalyaspor formasını 77 kez giydi.'nun kırmızı-beyazlılarda 44 golü bulunuyor.yaşındaki forvet, takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.Antalyaspor formasıyla 11 kez sarı kart gördü.toplam 679 maça çıktı.Mallorca, İnter, Antalya, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Real Madrid formalarıyla 344 gol attı.tüm takımlarda ulaştığı 106 asiste ulaştı.