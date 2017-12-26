Eto'o Fener'i istiyor
Golcülerinden verim alamayan Kanarya, 36’lık forveti bir süredir ilgileniyor. Dünyanın dört bir yanından istenen Eto’o’nun tercihi ise Fenerbahçe
'TÜRKİYE'DE KALACAK'
Afrika basınında yer alan haberde Samuel Eto'o'ya dünyanın dört bir yanından teklif geldiği vurgulandı. 36 yaşındaki oyuncu, yıldızının parladığı Mallorca'nun ilgisine olumlu yaklaşıyor ancak hala daha üst düzey performans sergileyebileceğini de düşünüyor. Bu sebeple Mallorca'yı geri planda tutuyor. ABD ve Çin'den gelen astronomik tekliflere de bu sebeple 'evet' demiyor. Abidjantv'nin haberde paylaştığı detaylara göre Eto'o'nun aklı Fenerbahçe'de. Tecrübeli forvetin, devre arasında Antalyaspor'dan ayrılacağı ve rotasının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimle Eto'o arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.
Mini yorum: "Planlar değişir" / Emre BOL
Fenerbahçe eğer Eto'o'yu istiyorsa hocanın planları değişmiş demektir. Eto'o alternatif olsun diye alınmaz. Ha şu var. Antalya'da onu verimli kılan oyunda Deniz var. Janssen, Deniz rolünü üstlenebilir. Ancak o zaman Giuliano ne yapacak? Eto'o artık Barça ya da Inter'deki gibi oynamıyor. Mutlaka onun eksiklerini kapatan, ona boşluklar üreten çalışkan arılara ihtiyaç var. Kısacası Kamerunlu'nın gelmesi saha içi sorunları beraberinde getirebilir. Tekrar söyleyelim. Eto'o artık eskisi gibi bir merkez forvet tiplemesine sahip değil.
Emre'den kritik mesaj
Antalyasporlu Emre Güral Radyospor'a yaptığı açıklamada Samuel Eto'o'nun durumuna da değindi. Emre, "Eto'o şu an bizimle beraber. Gidiyorum demedi. 2. devre de bence bizimle olacak" sözleri kafa karıştırdı. Emre'nin takım arkadaşı hakkında kesin konuşmaması, Eto'o'nun ayrılığı kafasına koyduğu şeklinde yorumlandı.
ETO'O'DAN RAKAMLAR
77 -Kamerunlu yıldız, Antalyaspor formasını 77 kez giydi.
44- Eto'o'nun kırmızı-beyazlılarda 44 golü bulunuyor.
14 -36 yaşındaki forvet, takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.
11- Eto'o, Antalyaspor formasıyla 11 kez sarı kart gördü.
679 -Kariyerinde toplam 679 maça çıktı.
344-Barcelona, Mallorca, İnter, Antalya, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Real Madrid formalarıyla 344 gol attı.
106 - Oynadığı tüm takımlarda ulaştığı 106 asiste ulaştı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
Eto'o Fener'i istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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