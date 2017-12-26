 Fernandao bilmecesi... – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Fernandao bilmecesi...

    Fernandao bilmecesi...
    Sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao'nun takımda kalıp kalmayacağı sorusu gündeme geldi. Şu aşamada Fernandao'nun Fenerbahçe'de kalması yüksek ihtimal gibi görünüyor. Fenerbahçe kaliteli bir kanat-forvet bulabilirse Fernandao gönderilebilir. Brezilyalı'yı Bursa ile Cruzeiro istiyor.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 08:24
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