Fernandao bilmecesi...

Sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao'nun takımda kalıp kalmayacağı sorusu gündeme geldi. Şu aşamada Fernandao'nun Fenerbahçe'de kalması yüksek ihtimal gibi görünüyor. Fenerbahçe kaliteli bir kanat-forvet bulabilirse Fernandao gönderilebilir. Brezilyalı'yı Bursa ile Cruzeiro istiyor.