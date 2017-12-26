 Eljif Elmas’a kulüp aranıyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    ’a kulüp aranıyor

    Eljif Elmas’a kulüp aranıyor

    RVP’nin yerine transfer edilecek. Boş kontenjan yok. Bu yüzden Eljif kiralık gönderilecek

    Ocak ayından itibaren Fenerbahçe'de forma giyme şansına sahip olan yabancı kontenjanına takıldı. RVP'nin yerine yabancı transfer edilecek. Bu yüzden Eljif Elmas için yine kontenjan boşalmıyor. Kocaman onun sürekli forma giyebileceği yabancı bir takıma kiralanmasını istiyor..
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:33
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