Yıldırım gibi yetişti
Aziz Yıldırım ön plana çıkmasa da teknik heyet ile futbolcular arasında tam anlamıyla köprü oldu. Başkan, cezalı olmasına rağmen her deplasmana gidip, futbolculara motivasyon konuşması yaptı
1- HOCAYI DÖNMEK İÇİN İKNA ETTİ
Osmanlıspor maçı sonrası "Gereğini yapacağım" diyen Aykut Kocaman istifanın eşiğindeydi. Başkan Aziz Yıldırım, açıklamayı duymazdan gelip hocanın geri dönüşünü sağlayan en önemli etken oldu.
2- TAKIMI YENİDEN HEDEFE KİLİTLEDİ
Yıldırım, Osmanlı maçı sonrası mental olarak dağılan takımı, bitime 6 maç kala yeniden hedefe kilitledi. Bunda verdiği prim sözü etkili oldu
3- DEPLASMAN MESAİSİNİ AKSATMADI
Yıldırım, cezalı olmasına rağmen Antalya, Bursa ve Konya maçlarında takımla birlikte kampa girdi. Maç günü ise işleri nedeniyle İstanbul'a döndü.
4- HAVAYOLU, KARAYOLU, DEMİRYOLU
Antalya'dan maç günü uçakla, Bursa'da otomobille dönen Aziz Yıldırım, Konya'da uçak bulamayınca Yüksek Hızlı Tren'i kullanıp toplantılarına yetişti..
5- HER MAÇ GECESİ KONUŞMA YAPTI
Aziz Yıldırım, deplasmanda her maç gecesi takıma konuşma yaptı. "Siz mücadele edin, mevcut kaliteniz zaten galibiyeti getirecek" mesajıyla futbolcuları maçlara hazırladı.
6- OYUNCULARLA BİRE BİR GÖRÜŞME
Özellikle kaptanlar Volkan ve Mehmet Topal'ın taşın altına elini koymasında Başkan'ın payı büyüktü. Giuliano, Valbuena gibi oyuncular Başkan'ın sık sık görüştüğü isimler oldu...
7- SON MAÇTA GENÇLERE MOTİVASYON
Aziz Yıldırım, Konyaspor deplasmanı öncesinde ise altyapıdan gelen gençlerle sohbet etti. Özellikle ertesi gün maçta oynayan Oğuz Kağan'a Fenerbahçe'nin değerini anlattı.
8- SEÇİM DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN BAŞARI
Aziz Yıldırım, sürekli kongre üyeleriyle bir araya geliyor. Yıldırım, bu görüşmelerde camiaya "Seçim değil, sezon önemli. Takımın başarısı her şeyin önünde" mesajı veriyor.
9- TRANSFER İÇİN FEDAKARLIK
Aziz Yıldırım, zorlu mali şartlara rağmen transfer için yoğun çaba harcıyor. Özellikle teknik heyetin talebi doğrultusunda bir sol bek almak sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefi. (Sabah)
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:27
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Terim'den bir ilk
Toplam 1
Yorum
Taner39 O berberlikte Fenerbahçeye karşı.Onun için kimse bunu görmüyor.Asıl 2.yarıda göreceğiz G.sarayı.Fatih Terim takıma verdiği sadece gaz.O kada
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Şu 3 şeyi unutma!
Toplam 2
Yorum
Harbi Adam gibi adam, Aykut Kocaman...
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Belhanda’nın yerine Garmash
Toplam 3
Yorum
yevhen yevhen konoplyanka varken başka 10 numara aramaya gerek yok
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