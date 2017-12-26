 Giuliano fark attı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    fark attı

    Giuliano fark attı
    Kanarya'ya 'Yeni Alex' olarak gelen , golcüleri katladı. Fenerbahçe'nin forvet departmanı 3 golde kalırken, Brezilyalı yıldız rakip fileleri 8 kez sarstı. Tecrübeli futbolcunun 1 de asisti bulunuyor. Giuliano geçen sezon Zenit formasıyla 28 maçta kaydettiği 8 gole, Fenerbahçe'de sadece 16 karşılaşmada ulaştı.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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