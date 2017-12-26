 Ekici’nin dakikası 4320 euro – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Ekici’nin dakikası 4320 euro

    Ekici’nin dakikası 4320 euro

    F.Bahçe’de ilk yarının en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Çok kısa süre alan Ekici’nin dakikası 4320 euro’ya geldi

    Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mehmet Ekici, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcu, peş peşe yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle 4'ü lig, 1'i kupada olmak üzere sadece 5 karşılaşmada oynayabildi ve 243 dakika sahada kalabildi.

    Yıllık kazancı 2.1 milyon euro olan Ekici, 243 dakikaya karşılık yarım sezonda 1.1 milyon euro kazandı. Oyuncunun dakikası ise 4 bin 320 euro'ya geldi. Fenerbahçe'de Van Persie ile birlikte en büyük hayal kırıklığı olan Ekici, Trabzonspor'da ise geçen sezonun ikinci yarısını oynamadan geçirmişti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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