Ekici’nin dakikası 4320 euro
F.Bahçe’de ilk yarının en büyük hayal kırıklıklarından biri Mehmet Ekici oldu. Çok kısa süre alan Ekici’nin dakikası 4320 euro’ya geldi
Yıllık kazancı 2.1 milyon euro olan Ekici, 243 dakikaya karşılık yarım sezonda 1.1 milyon euro kazandı. Oyuncunun dakikası ise 4 bin 320 euro'ya geldi. Fenerbahçe'de Van Persie ile birlikte en büyük hayal kırıklığı olan Ekici, Trabzonspor'da ise geçen sezonun ikinci yarısını oynamadan geçirmişti.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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