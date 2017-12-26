‘Van Persie mutlu eder’

Feyenoord'un Robin van Persie konusundaki ısrarı bitmiyor. Kulübün Sportif Direktörü Martin van Geel "Van Persie bizim efsane oyuncularımızdan biri. Hala futblolun içinde. Onun Feyenoord'a dönmesi mutluluk verici olur. Bunun için arka planda çalışmalarız sürüyor" dedi. RvP'nin kontratı sezon sonu bitiyor.