 Kjaer’e Fransız kancası – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    ’e Fransız kancası

    Kjaer’e Fransız kancası
    Sezon başında 13 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den La Liga temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'e Fransa Ligue 1'den sürpriz bir talip çıktı. St. Etienne, Danimarkalı stoperi devre arasında transfer etmek için harekete geçti. St. Etienne'in transfer listesinde Wolfsburg forması giyen Ntep ve Lorient'de oynayan Majeed Waris de yer alıyor. 'in adı bir ara Fenerbahçe için yeniden gündeme gelmişti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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