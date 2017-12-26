Erdoğan'ın Sudan ziyaretine Aziz Yıldırım imzası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti sürüyor. Erdoğan, mevkidaşı El-Beşir'in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu.
Özel uçak "TUR" ile Port Sudan Havaalanı'na gelen Erdoğan, burada El-Beşir tarafından karşılandı. Havalimanında karşılanan Erdoğan, buradan makam otomobiliyle Sudan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah boyunca ellerindeki Türkiye ve Sudan bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlıları selamladı. Sevakin Adası'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, buradaki Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Hanefi Camisi'nde namaz kıldı.
ANLAŞMAYI AZİZ YILDIRIM İMZALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir'in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu. İmza töreninin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 250 yıllık Osmanlı parası hediye edildi.
Özel uçak "TUR" ile tekrar Hartum'a dönecek Erdoğan'a, Hartum Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilecek. Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu'na da katılacak.
SEVAKİN'İN ÖNEMİ
Sevakin, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu. Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı. Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor. Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi. Öte yandan, 2016'da başlayan muhafaza binasının restorasyon konusundaki çalışmaları devam ediyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:30
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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