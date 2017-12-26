Tudor'u sabote etmişler

Geçen haftaki Galatasaray ile bu haftaki arasında Himalayalar kadar fark vardı. Bu futbolcuların bir kısmı Tudor’u sabote etmiş

Galatasaray, Göztepe'yi yenip, rakipleri de takılınca, 'Fatih hocanın imzası yetti' yorumları yapıldı. Sizce de öyle mi?



Dün maçı izlerken ikinci yarıda maçı beraber izlediğimiz arkadaşlara söyledim, bugün de Erman hocam yazmış. Bu futbolcuların hepsi değilse bile büyük bir kısmı Tudor'u sabote etmeye kararlıymış.

Fatih hocam da söyledi maçtan sonra, iki gün içinde bir şey yapmadığını... Alaaddin'in lambasından çıkan cin dokunmadı takıma. Geçen haftaki Galatasaray ile bu haftaki arasında en azından kafa açısından Himalayalar kadar fark vardı. Demek ki birtakım adamlar geçen haftalarda oynamadılar. Tudor gidince oynadılar. Peki bu kafadaki adamlarla Fatih hoca uzun vadede başarılı olur mu? İşte asıl sorun bu. Hocayı değiştirmeyi başarmış, buna alışmış adamlar var. Huylu huyundan vazgeçer mi? Bu ihtimal var.



Peki ya oyundaki farklılık, sadece tavır değişikliği mi?

Elbette bu, pazar günü izlediğimiz futbolun yüzde 100'ü değil. Fatih hoca, takımla fazla oynamamış. Igor'un takımı aşağı yukarı aynı. Tek farkı Rodrigues'i 11'e koymak... Bir türlü Galatasaray'ın futbolundaki etkin oyuncuların iki kanat adamı olduğunu göremedi, düşünmedi ve uygulamadı Tudor.

Yasin ve Rodrigues'in ikisini birden kenarda bıraktı. 3-5-2 oynarken en iyi kontratak adamı Gomis'in yanında, Gomis'le iyi anlaştığı da bilinen Rodrigues'i bir türlü oynatmadı. Rodrigues'in varlığı çok şeyi değiştirdi.

İkincisi, hiç koşmayan, oyuna girmeyen adamlar olağanüstü koştular. Fatih hocanın maç sonrası konuşmasında koşu mesafelerine bakmak lazım dedi. E şimdi Fatih hoca iki günde onların fiziğini yükseltecek hali yok. Demek ki bazı koşmak istemeyen adamlar koştular. Ben Galatasaray'ı ilk defa hücumda pres yaparken, hızlı çıkarken gördüm.

Bunu Fatih hoca sağlamış olabilir, bu bir taktik meselesidir.

"Gol atmak istiyorsak hızlı çıkmalıyız." Galatasaray bu ligin en alt sırasındaki takımla oynarken rakip hızlı çıkıyordu, Galatasaray yapamıyordu. Bunu yapmazsan rakipler rahat rahat savunma kurar. Pazar günü bunu yaptılar. Bunda Fatih Terim imzası var. Arkadaşlar, hızlı çıkacağız dediği belliydi.



Belhanda için fikriniz ne?

Belhanda'nın A takımında yeri yok. Tahmin ediyorum Fatih hoca da böyle düşünüyor.

Maç sonu demeçlerinde şifreler var. Bir, "Yeni adam alacağız ama kulübün bütçesini sarsmadan" dedi. Bu demektir ki Dursun Özbek yönetiminin en büyük yanlışı olan büyük paralarla transfer yapılmayacağı...

İlk şifre bu. İkincisinde ise isim verdi. Yasin, Selçuk ve Sinan'ı kazanacağız. Hakan Balta'nın lisansı olsaydı sahadaydı" dedi. Bir takım çözümler kadro içinden bulunacak. "Sabri'ye yapılan jest çok önemliydi" dedi. Keşke Sabri'yi göndermeseydik diyor yani. Galatasaray mevcutları kullanamayarak aslında daha kötülerine çok paralar ödedi demek... Bunu demek Özbek ve yönetimini resmen eleştirmek olduğu için "Arif olan anlar" dedi hoca kısacası.