Galatasaray zorla lider yapıldı

Galatasaray lider oldu mu yoksa zorla lider olduruldu mu? Bu ‘zorla’ kısmının içinde G.Saray-Akhisar maçının hakemi Ümit Öztürk de var

-Galatasaray lider oldu. Çok tepki çeken Tudor ile ilgili düşünceler değişir mi?



İki türlü şampiyonluk vardır, birincisi mücadele edilerek kazanılan şampiyonluk, ikincisi ikram edilen şampiyonluk… Galatasaray'a şampiyonluğu iki sene ikram ettiler. Beşiktaş da istemedi, Fenerbahçe de istemedi.

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu senelerde kim vardı? Birisi bana isim söylesin.

Galatasaray mı olacaktı, F.Bahçe mi, Gaziantepspor mu? Bursaspor mu olacaktı? Biz medya olarak tabela yazarı olduğumuz için… Şampiyon takımın hocası yılın hocasıdır, otomatik. Onu göklere çıkarırız!

Geçen ay yerin dibine soktukları Aykut Kocaman göklere çıkarılıyor. Neden?

4 maç kazandı diye! Şimdi Galatasaray seyircisinin hala yuhaladığı Tudor göklere çıkarılıyor çünkü lider… Galatasaray lider oldu mu yoksa zorla lider olduruldu mu? Bu 'zorla' kısmının içinde Akhisar maçının hakemi Ümit Öztürk de var.



-Beşiktaş'ın puan kaybını Şenol Güneş 'rakipler bize kapanıyorlar' diye açıkladı. Sizce?



Kimse darılmasın, gücenmesin, dünyanın en aptalca mazereti. Milli Takım hocaları da bunu söylüyor.

Peki biz niye kapanamıyoruz?

Bizim Milli Takımımız niye kapanamıyor? Dünyanın en kolay milli takımı bize kapanıyor da biz niye yapamıyoruz? Şenol Güneş hocam, 2002 Dünya Kupası'nda iki kez karşılaştı Brezilya'yla, niye kapanamadı, iki maçı da kaybetti. Bu dünyanın en palavra bahanesidir.

O zaman büyük takım, küçük takım farkı olmaz.

Her küçük takım kapanır, bu kilidi açamıyorsa diğeri büyük takım değildir zaten, o da küçük takımdır.

Şenol Güneş kendi hatalarını itiraf edeceğine, "Kabahat bende, benim yüzümden bu puanı kaptırdık" diyeceğine, "Efendim kapanıyorlar" diyor. Hadi bugün (dün) Şampiyonlar Ligi kurası çekiliyor, kapansın da göreyim deplasmanda. Yok öyle bir şey…