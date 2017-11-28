Şımarıklık yapıyor

“Basın toplantısında yer alan arkadaşlarım orayı terk etmedikleri için o konuşmayı hak ettiklerini gösterdi”

Igor Tudor'un Alanyaspor maçı sonrasında muhabirleri hedef aldığı açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Yüz karası bir demeçtir. Yüz karası...

Bir defa genelleme yapma hakkı yok. Ben diyorsam bana söylesin. Burada sütunum açık.

Göndermiş mi bana bir cevap?

En ağır eleştiren adam benim.

Buna karşılık mesela abim Öcal Uluç, Tudor'dan çok Tudor'un savunucusu... Abimle beni aynı kaba koyuyor. İkimize de hakaret ediyor genelleme yaparak. Bunun adı terbiyesizliktir. Galatasaray'ın internet sitesi var mı? Televizyonu var mı, dergisi var mı, her türlü iletişim aracı var mı? Muhatap almak istemiyorsa da oralardan cevap verebilir.

Hakem sayesinde, tekrar ediyorum hakem sayesinde kazandığı bir maçtan sonra kendi kazandı sanıp şımararak bütün Türk medyasını aşağılaması affedilemez.

Fakat basın toplantısında olan benim arkadaşlarım bu laflar edilirken kalkıp orayı terk etmedikleri için o konuşmayı hak ettiklerini gösterdiler