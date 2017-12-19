Dandik bir toplantıydı

Dursun Özbek, Malatya’ya gitmeden önce erken seçim kararı almıştı. Dün senaryoyu uyguladı, 4 saatlik dandik bir toplantı yaptı. Kongre G.Saray’ı düze çıkarmaz

Malatya'ya gidildiği gün Ahmet Yüce adlı kişiyle Dursun Özbek konuşuyorlar. Ahmet Yüce diyor ki, "Bu maçın sonucu ne olursa olsun, bizim erken seçim kararı almamız lazım."Niye?" diyor Dursun.

Yüce, "Çünkü Mayıs ayındaki kongrede kazanma ihtimalimiz neredeyse sıfıra yakın. Oysa 20 Ocak'ta seçim kararı alırsak tüzük gereği listelerin seçimden 15 gün önce, Divan başkanlığına verilmesi gerektiğinden bugün darmadağınık durumdaki muhalifler bir araya gelemezler. Doğru dürüst bir liste yapamazlar. Biz de o seçimi, adeta tek başına girmiş gibi rahatça kazanırız" diyor.

Dursun Özbek'in aklı yatıyor.

Malatya'ya erken seçim kararıyla gidiyorlar. Orada maç da kaybedilince Dursun Özbek, önceden alınmış kararı açıklamak için, "Yarın olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapacağız" diyor ve bu senaryo aynen uygulanıyor.

Yani görüyorsunuz ki Galatasaray'da değişen pek fazla bir şey yok. Dursun Özbek denen zat önceden hazırlanmış senaryoyu uygulatmak için güya 4 saat süren 'dandik' bir toplantı yaptı ve seçime tek başına girme taktiğini uygulamaya sokarak 3 sene daha kazanma yolunu buldu. Ancak hesaplamadığı bir şey var. Eski tüzükte seçime bir ay kaladan daha fazla süre önce yapılan olağanüstü kongrelerde seçilen yönetim, giden yönetimin kalan süresini tamamlardı.

Yeni tüzükte bu yok ama bilinen bir şey var, Galatasaray'da gelenekler yazılı kurallardan daha da güçlüdür. Konuştuğum bir muhalefet önderi, "Olağanüstü kongre kararında kalan süreyi tamamlamak üzere ibaresi yer almazsa mahkemeye gideriz" dedi.

Yani 'Özbek G.Sarayı'nda işler hayli karışık... Bu kongreden G.Saray'ı düze çıkaracak bir sonuç beklemediğimi de ifade etmek isterim.