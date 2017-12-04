Safları sıklaştıralım!
Arap atı gibi sonradan açıldı. Kasımpaşa karşısında farklı galibiyete ulaşan sarı-lacivertli takım, ligde 3. sıraya yerleşti ve averajla Beşiktaş’ın üzerine çıktı. Galatasaray ile arasındaki farkı 3’e, lider Başakşehir ile 4’e düşürdü
YENİ RAKİP BURSA
Averajla Beşiktaş'ın üzerinde yer alan Kanarya, Galatasaray'la arasındaki farkı da 3'e düşürdü. Şampiyonluk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ortaya koyan Fenerbahçe gelecek hafta Bursaspor'a konuk olacak. Kardemir Karabükspor ve Konyaspor maçlarıyla ise ilk yarıyı kapatacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
-
Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
-
BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
-
Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
Safları sıklaştıralım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.