Safları sıklaştıralım!

Arap atı gibi sonradan açıldı. Kasımpaşa karşısında farklı galibiyete ulaşan sarı-lacivertli takım, ligde 3. sıraya yerleşti ve averajla Beşiktaş’ın üzerine çıktı. Galatasaray ile arasındaki farkı 3’e, lider Başakşehir ile 4’e düşürdü

Fenerbahçe yıka yıka geliyor. Ligde zaman zaman sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertli ekip, Osmanlıspor maçı sonrası başlayan çıkışını devam ettirdi. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'un ardından Kasımpaşa'yı da rahat geçip ligde 3 basamak birden atladı, 3. sıraya kuruldu: 4-2. Tarafta rının desteğiyle coşan Fenerbahçe'ye Kadıköy'de farklı galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Roman Neustadter, 49 ve 62. dakikalarda Giuliano ve 81. dakikada Valbuena kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 45+1'de Mensah ve 82. dakikada Murillo'nun ayağından geldi. Ligd e son 4 maçının 3'ünü kazanıp, birinden beraberlikle ayrılan Kasımpaşa karşısında şov yapan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrılırken puanını 26'ya yükseltti ve lider Başakşehir ile puan farkını 4'e indirdi.



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Averajla Beşiktaş'ın üzerinde yer alan Kanarya, Galatasaray'la arasındaki farkı da 3'e düşürdü. Şampiyonluk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ortaya koyan Fenerbahçe gelecek hafta Bursaspor'a konuk olacak. Kardemir Karabükspor ve Konyaspor maçlarıyla ise ilk yarıyı kapatacak.