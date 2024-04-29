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Karagümrük'te Tolunay Kafkas: Ligde kalacağımıza çok inanıyorum

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçımızdan 2 tanesini alıp ligde kalacağımıza çok inanıyorum" dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 23:28
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Karagümrük'te Tolunay Kafkas: Ligde kalacağımıza çok inanıyorum

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maçta pozisyon hataları yaptıklarına değinen Kafkas, "Çok stresli ve gergin maçlar oynuyoruz. Her maç final havasında. Bu oyun daha önceki maçlara göre istediğimiz gibi değildi ama sonuç önemli. Özellikle bizim takımın pres gücü yüksekti. Bunun da nedenleri var tam anlamıyla yapamadık. Sakat oyuncularımızın yeni yeni dönmesi. Bazı pozisyon hataları yaptık. Oyunun belli bölümünde topu rakibe bırakıp kontrol etmeye çalıştık. Aslında oyun planımızın içerisinde yoktu ama plan değişikliğine gittik. Sonuçta kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçımızdan 2 tanesini alıp ligde kalacağımıza çok inanıyorum. Antalyaspor ve Sergen Hocaya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI KAZANABİLECEK GÜÇTE TAKIMIZ"

Gelecek hafta deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor ve ligin kalan bölümüyle ilgili Kafkas şunları söyledi:

"Kayseri'de kazanmak istiyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var; son 4 haftaya girerken yükselişimiz var. Hem sonuç olarak hem oyun olarak. Eğer bunu artıya çevirebilirsek her maçı kazanabilecek güçte takımız. Ligde 37-38 ve 40 puanlar tehlikede olduğunu düşünüyorum."

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