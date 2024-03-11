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Emre Mor'un Fenerbahçe paylaşımına Galatasaray taraftarı tepki gösterdi

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe - Pendikspor maçı sırasında Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor'un sarı-lacivert emojili paylaşımı tepki çekti. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 11:27
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Emre Mor'un Fenerbahçe paylaşımına Galatasaray taraftarı tepki gösterdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEDİ

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile karşılaştığı maçı izlerken çektiği fotoğrafı sarı-lacivert kalp emojisiyle paylaşan yıldız oyuncu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılılar bu paylaşımdan ötürü Emre Mor'un ceza almasını isterken, Fenerbahçeli taraftarlar da tam tersi genç oyuncuya destek çıktı.

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