Emre Mor'un Fenerbahçe paylaşımına Galatasaray taraftarı tepki gösterdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEDİ

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile karşılaştığı maçı izlerken çektiği fotoğrafı sarı-lacivert kalp emojisiyle paylaşan yıldız oyuncu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılılar bu paylaşımdan ötürü Emre Mor'un ceza almasını isterken, Fenerbahçeli taraftarlar da tam tersi genç oyuncuya destek çıktı.

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