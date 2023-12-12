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Karagümrük’te Şota dönemi

Karagümrük’te Antalya yenilgisi sonrasında Alparslan Erdem’le yollar ayrıldı. Yerine Başkan Süleyman Hurma’yla 2015-16’da Trabzon’da çalışan Şota getirildi

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Karagümrük’te Şota dönemi

Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karagümrük'te teknik direktör Alparslan Erdem'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sezona Alparslan Erdem ile başlayan kırmızı-siyahlılar, geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle 17 puan topladı. İstanbul ekibi Alparslan Erdem'in yerine Şota Arveladze'yle prensipte anlaştığını duyurdu. 50 yaşındaki Gürcü teknik adam, 2015- 16'da, şu anda Karagümrük'te başkanlık koltuğunda oturan Süleyman Hurma Trabzonspor'da sportif direktörlük görevindeyken birlikte çalışmıştı. Futbolculuğu döneminde Trabzonspor'un sembol isimlerinden olan Şota, daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinde bulundu. Tecrübeli teknik adam son olarak iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de çalıştı.

15 HAFTADA 14 HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Geride kalan 15 hafta sonunda 20 takımdan 14'ü, teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem'le yollar ayrıldı ve ligde 15 haftada 14 teknik direktörün görevine son verildi.

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