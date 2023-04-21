Haberler Fatih Karagümrük 8 takımı geçtiler

8 takımı geçtiler

Karagümrük'ün Ümraniyespor’u 4-2 mağlup ettiği maçta 3 gol atan Borini-Diagne ikilisi, gol sayısını 34’e çıkarırken, bu futbolcuları 5 golle Ozdoev izledi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50