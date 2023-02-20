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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi vefat etti

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, annesi Şükriye Hurma da yaşamını yitirdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:09
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi vefat etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Şükriye Hurma'nın cenazesinin yarın Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi.

Süleyman Hurma, geçtiğimiz hafta bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti.

Uzun süredir tedavi gören Şükriye Hurma, geçtiğimiz hafta vefat eden eşi Ziya Hurma'yla aynı yere, Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye teknik ekip ve futbolcular da katılacak.

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