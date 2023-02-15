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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın babası Ziya Hurma son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın babası Ziya Hurma, Tuzla Yıldız Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:41
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın babası Ziya Hurma son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, son yolculuğuna uğurlandı. Ziya Hurma'nın cenazesine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TFF Başkan Vekili Murat Aksu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, TFF eski yöneticisi Servet Yardımcı, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve A Takım oyuncuları ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Tuzla Yıldız Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ziya Hurma'nın naaşı Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.


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