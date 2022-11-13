Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 3-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 3-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 3-3 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:25 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 16:30
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 3-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan Gaziantep FK, 13. dakikada Ertuğrul Ersoy'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Joao Figueiredo 20. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Karagümrük bu gollere 32'de Rayyan Baniya ile karşılık verdi ve ilk yarı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda karşılıklı geçen pozisyonların ardından Baniya bir kez daha sahneye çıkarak 52'de 2-2'lik eşitliği sağladı. Ardından konuk ekipten Alexander Merkel 65'te Gaziantep'i bir kez daha öne geçirdi ancak maçta son sözü Jean Kouassi söyledi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı: 3-3.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 13'e, Gaziantep FK ise 16'ya yükseltti.

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