Haberler Fatih Karagümrük Andrea Pirlo imzaya geliyor

Andrea Pirlo imzaya geliyor

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük arayışlarında mutlu sona çok yaklaştı. Kulüp Başkanı Süleyman Hurma'nın, Andrea Pirlo'yla kurduğu temaslardan olumlu sonuç aldığı bildirildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, 43 yaşındaki menajer kısa süre içinde imzayı atmak için Türkiye'ye hareket edecek.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Andrea Pirlo imzaya geliyor

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük arayışlarında mutlu sona çok yaklaştı. Kulüp Başkanı Süleyman Hurma'nın, Andrea Pirlo'yla kurduğu temaslardan olumlu sonuç aldığı bildirildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, 43 yaşındaki menajer kısa süre içinde imzayı atmak için Türkiye'ye hareket edecek. 2020- 2021'de çalıştırdığı Juventus'tan ayrılan Pirlo'nun, yardımcıları Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi'yle birlikte Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi. Emiliano Viviano, Davide Biraschi ve Fabio Borini gibi İtalyan yıldızlara sahip Fatih Karagümrük, teknik heyeti de Çizme'den oluşturmuş olacak.

DİĞER
Önder Karaveli'den Şenol Güneş'in sözlerine yanıt! Kendisiyle ilgilenen Süper Lig takımını açıkladı...
Pendik'te gece saatlerinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu
Kanarya'dan yılın transfer bombası!
Fırtına'ya bir Viking daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan canlı yayında açıkladı! Pirlo...
Hurma'dan Emre Mor açıklaması! F.Bahçe...
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
SUDA DOĞUM NEDİR?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Takımın beyni Gedson olacak Takımın beyni Gedson olacak 06:34
Takım ruhu gelişti Takım ruhu gelişti 00:59
Halil Dervişoğlu coştu Halil Dervişoğlu coştu 00:58
Transferde Nelsson gelişmesi! Teklif ortaya çıktı Transferde Nelsson gelişmesi! Teklif ortaya çıktı 00:58
Litvanya'da gol resitali Litvanya'da gol resitali 00:57
Kıstas! Kıstas! 00:55
Daha Eski
Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık 00:48
A Milli Takım Litvanya'yı dağıttı! A Milli Takım Litvanya'yı dağıttı! 00:48
VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:47
Kanarya'dan yılın transfer bombası! Kanarya'dan yılın transfer bombası! 00:47
Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! 00:46
Final serisinde ilk raunt F.Bahçe Beko'nun! Final serisinde ilk raunt F.Bahçe Beko'nun! 00:46