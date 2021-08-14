Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 2021-22 sezonu resmen başladı... İlk haftanın ikinci gününde Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Transferde kadrosuna Faslı stoper Medhi Benatia ve Nijeryalı forvet Ahmed Musa'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncuyu katan Karagümrük, rakibini devirip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Gaziantep'in hedefi de üç puan...





F. KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK arasındaki mücadele saat 19.15'te başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.