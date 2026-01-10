Razvan Radu, Eyüpspor’da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Rumen futbolcu Denis Razvan Radu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada; ülkesinin Petrolul takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar kiralık olarak resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.
