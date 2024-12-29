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Haberler Eyüpspor Shelvey imzaya yakın

Shelvey imzaya yakın

Eyüp’teyken de Rizespor’un maçlarını takip eden ve hayranlığını gizlemeyen, İstanbul ekibinde mutsuz olan 32 yaşındaki dinamo, dönüş hazırlığında

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Shelvey imzaya yakın

Eyüpspor, Jonjo Shelvey'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu sezon 8 maçta kadroya giren, 6'sında 202 dakika şans bulan ve 2 kez ilk 11'de yer alan 32 yaşındaki İngiliz yıldız, kulübüyle köprüleri attı. Shelvey, Eyüpspor'u da Instagram hesabından takipten çıktı. Tecrübeli dinamonun yolu iz bıraktığı Rizespor'la kesişecek. Eyüp'teyken de Rizespor'un maçlarını takip eden ve hayranlığını gizlemeyen yeşil-mavili taraftarların sevgilisi Shelvey, ara transferde Atmacalar'a geri dönecek.

İngiltere Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan Shelvey, geçen sezon kiralık oynadığı Atmacalar'da 33 karşılaşmada, 3 gol, 7 asist yaptı. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'in sözleşmesini feshettiği Shelvey, Karadeniz ekibiyle görüşmelerinde uzlaşma sağlayamamış ve sezon başında ligin yeni takımı Eyüp'ün yolunu tutmuştu. Bu gelişmeler üzerine yeşil-mavili taraftarların da gönüllerinde taht kuran ve tam bir Rize aşığı olan Shelvey için yönetim, tüm şartlarını zorluyor.

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