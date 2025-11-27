CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes’te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

Anadolu Efes’te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:43 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes’te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Sezon başında göreve getirilen Sırp çalıştırıcı, hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de beklenen sonuçları elde edemedi.

Kokoskov yönetimindeki Anadolu Efes, ligde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet – 3 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de ise lacivert-beyazlılar, 5 galibiyet – 8 mağlubiyet ile 15. sıraya kadar geriledi. Son olarak Monaco deplasmanında alınan 102-66'lık ağır yenilgi, ayrılık kararını hızlandıran süreçlerden biri oldu.

Kulüp, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.

Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdürecektir."

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
Icardi'nin eski takım arkadaşından flaş sözler!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Dev derbinin oranları açıklandı!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma-Midtjylland maçı detayları Roma-Midtjylland maçı detayları 11:44
A. Efes’te Kokoskov dönemi sona erdi! A. Efes’te Kokoskov dönemi sona erdi! 11:43
Dev derbinin oranları açıklandı! Dev derbinin oranları açıklandı! 11:26
Icardi'nin eski takım arkadaşından flaş sözler! Icardi'nin eski takım arkadaşından flaş sözler! 11:25
"Adımı Trabzonspor tarihine yazdırmak istiyorum" "Adımı Trabzonspor tarihine yazdırmak istiyorum" 11:22
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta başlıyor! İşte maç programı Trendyol 1. Lig'de 15. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:15
Daha Eski
Türkiye-Bosna Hersek maçı bilgileri Türkiye-Bosna Hersek maçı bilgileri 11:08
Dursun Özbek derbi öncesi konuştu! Dursun Özbek derbi öncesi konuştu! 11:04
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı! Süper Lig'de 14. hafta heyecanı! 10:23
Rockets deplasmanda Warriors'ı yendi! Rockets deplasmanda Warriors'ı yendi! 10:17
G.Saray'da Icardi krizi! O sözler sonrası çılgına döndü G.Saray'da Icardi krizi! O sözler sonrası çılgına döndü 10:15
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı! Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı! 10:01