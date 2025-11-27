Anadolu Efes’te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Sezon başında göreve getirilen Sırp çalıştırıcı, hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de beklenen sonuçları elde edemedi.

Kokoskov yönetimindeki Anadolu Efes, ligde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet – 3 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de ise lacivert-beyazlılar, 5 galibiyet – 8 mağlubiyet ile 15. sıraya kadar geriledi. Son olarak Monaco deplasmanında alınan 102-66'lık ağır yenilgi, ayrılık kararını hızlandıran süreçlerden biri oldu.

Kulüp, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.

Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdürecektir."