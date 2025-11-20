CANLI SKOR ANA SAYFA
Anadolu Efes nefes kesen maçta Barcelona'yı son saniyede mağlup etti!

Anadolu Efes nefes kesen maçta Barcelona'yı son saniyede mağlup etti!

EuroLeague’in 12. haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, güçlü rakibi Barcelona’yı 74-73 mağlup etti.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 22:23 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 22:44
Anadolu Efes nefes kesen maçta Barcelona'yı son saniyede mağlup etti!

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son ana kadar nefesleri kesen karşılaşmayı Anadolu Efes 74-73 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligdeki üst üste 2, toplamda 5. galibiyetini aldı. Barcelona ise sezonun 5. mağlubiyetini aldı.

Başa baş geçen ve iki takımın da boyalı alan ile pota altından etkili olduğu ilk periyot, Barcelona'nın 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte basit top kayıpları yapan ve uygun atışları sayıya çeviremeyen Anadolu Efes karşısında Laprovittola, Hernangomez ve Cale üçlüsüyle skor üreten Barcelona, 19. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 33-46. İspanya temsilcisi, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

Anadolu Efes, karşılaşmanın ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaptı. Üçüncü periyodun başında Shengelia ile 2 sayı bulan Barcelona'ya 12-0'lık seriyle karşılık veren lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 1'e indirdi: 47-48. Taraftarının desteğini arkasına alarak hız kesmeyen Anadolu Efes, Dessert'in basketiyle 26. dakikada öne geçti: 52-50. Kalan dakikalarda skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 58-55 üstün girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü periyotta Barcelona, bitime 36 saniye kala 73-72 öne geçti. Son hücuma başlayan Anadolu Efes, bitime 0.3 saniye kala pota altında Isaia Cordinier'e yapılan faul nedeniyle serbest atış hakkı kazandı. Fransız oyuncu, iki atışı da sayıya çevirdi: 74-73. Barcelona, son hücumu değerlendiremedi ve Anadolu Efes, karşılaşmayı 74-73 kazandı.

Bir sonraki haftada Anadolu Efes, zorlu Monaco deplasmanına çıkacak. Barcelona ise evinde ASVEL'i konuk edecek.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Anadolu Efes 18-19 Barcelona

2. Çeyrek: Anadolu Efes 35-46 Barcelona

3. Çeyrek: Anadolu Efes 58-55 Barcelona

4. Çeyrek: Anadolu Efes 74-73 Barcelona

Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması!
