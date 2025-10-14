Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Dubai Basketbol'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 18-25 Dubai Basketbol

FENERBAHÇE BEKO - DUBAI BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F.BAHÇE BEKO SON 2 MAÇTIR KAYBEDİYOR!

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.