CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Euroleague'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, sahasında Dubai Basketbol'u ağırlıyor. Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 20:36 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Dubai Basketbol'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 18-25 Dubai Basketbol

FENERBAHÇE BEKO - DUBAI BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F.BAHÇE BEKO SON 2 MAÇTIR KAYBEDİYOR!

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

Victor Osimhen durdurulamıyor!
Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren haber! Dünya devi, yıldız isme talip oldu...
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a müthiş rövaşata!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor Trabzonspor'un Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor 20:32
Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a müthiş rövaşata! Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a müthiş rövaşata! 19:50
Victor Osimhen durdurulamıyor! Victor Osimhen durdurulamıyor! 19:25
F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi! F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi! 18:56
İsveç'te Tomasson devri kapandı İsveç'te Tomasson devri kapandı 18:08
F.Bahçe Beko-Dubai Basketbol | CANLI F.Bahçe Beko-Dubai Basketbol | CANLI 17:52
Daha Eski
Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu! Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu! 17:26
TFF 2. Lig'in en golcü takım Bursaspor! TFF 2. Lig'in en golcü takım Bursaspor! 16:56
Japonya'dan Ancelotti'ye büyük şok! Japonya'dan Ancelotti'ye büyük şok! 16:49
Beşiktaş'ta kondisyon ve taktik çalışması! Beşiktaş'ta kondisyon ve taktik çalışması! 16:49
Japonya Brezilya maç özeti! Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? Japonya Brezilya maç özeti! Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? 16:36
U19'dan kötü prova! U19'dan kötü prova! 16:32