Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko 69-93 Dubai Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 69-93 Dubai Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Dubai Basketbol'a mağlup oldu. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 22:42 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 23:01
Fenerbahçe Beko 69-93 Dubai Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Dubai Basketbol forması giyen, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Sertaç Şanlı'ya plaket verildi.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko pota altında, Dubai Basketbol ise dış atışlarda daha etkili oldu.

Sarı-lacivertliler ilk periyotta hücumda daha fazla top kaybederken, savunma ribauntlarında da etkili olamadı. Dubai Basketbol, bu çeyreği 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko, Baldwin'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Dubai Basketbol da Bacon'la 3 sayılık basket bularak karşılık verdi. Bu periyotta da top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 37-29 geride kapattı. Son bölümde dış şutlarda isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 46-31 önde girdi.

İkinci yarıya istediği tempoyla başlayamayan Fenerbahçe Beko, hücumlardan boş dönerken Dubai Basketbol 10-2'lik seri yakalayarak farkı 23 sayıya çıkardı: 33-56.

Sarı-lacivertli ekip farkı kapatmak istese de Dubai Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe 71-48 önde gidi.

Dubai Basketbol, müsabakanın son çeyreğinde farkı daha da açarak parkeden 93-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli, ilk çeyrekte bulduğu sayılarla Avrupa Ligi kariyerinde 2500 sayıyı geçmeyi başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 3. yenilgisini yaşarken, Dubai Basketbol ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 7, Jantunen 4, Hall 10, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 4, Baldwin 12, Melli 3, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Melih Mahmutoğlu

Dubai Basketbol: Bacon 21, Prepelic 13, Kabengele 26, Wright 7, Petrusev 11, Abass 2, Bertans 13, Kamenjas, Armstrong, Dangubic

1. Periyot: 20-25

Devre: 31-46

3. Periyot: 48-71

2 teknik faulle oyun dışı kalan: Dk. 35.33 Baldwin (Fenerbahçe Beko)

