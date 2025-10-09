Kızılyıldız'da Sfairopoulos dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Belgrad ekibinde kötü sezon başlangıcının ardından beklenen karar geldi.

Euroleague temsilcilerinden Kızılyıldız, 2025/26 sezonuna üst üste üç yenilgiyle başladıktan sonra koç Ioannis Sfairopoulos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüp başkanı Željko Drčelić, sportif direktör Milan Tomić, kulüp yönetimi ve başantrenör Ioannis Sfairopoulos arasında yapılan ortak toplantının ardından, Sayın Sfairopoulos'un artık Kızılyıldız'ın birinci takımının başantrenörü olarak görev yapmamasına karar verilmiştir.

Bu karar, bu dönemde Kızılyıldız'ın çıkarları doğrultusunda, ortak bir anlayışla alınmıştır."

İKİ YILDA DÖRT KUPA KAZANDI

Sfairopoulos, 21 Ekim 2023'te Kızılyıldız'ın başantrenörlüğüne getirilmişti. Görev süresi boyunca Sırp ekibiyle dört kupa kazandı: ABA Ligi şampiyonluğu, iki Radivoj Korać Kupası ve Sırbistan Ligi şampiyonluğu. Ayrıca geçtiğimiz sezon takımıyla EuroLeague Play-In aşamasına kalmayı başardı.

Yunan çalıştırıcı, iki yıllık görev süresinde 145 maça çıkarak 90 galibiyet ve 55 mağlubiyet elde etti.

"TARİHE GEÇEN BİR İSİM OLDU"

Kulübün açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kızılyıldız, koç Sfairopoulos'a kulüp adına yaptığı her şey için teşekkür eder. Hem saha içinde hem saha dışında profesyonel duruşuyla kulübü en iyi şekilde temsil etti. Organizasyonun daha yüksek bir seviyeye çıkmasına katkıda bulundu. Kendisine sağlık, başarı ve gelecekteki kariyerinde en iyilerini diliyoruz.

Kazanılan kupalar sayesinde Ioannis Sfairopoulos, kulübün tarihine silinmez bir iz bırakmıştır."

Kulüp ayrıca yardımcı antrenör Vassilis Geragotelis'e de Kızılyıldız'daki katkıları, çabası ve özverisi için teşekkür etti.