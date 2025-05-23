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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Final-Four'da Panathinaikos'u yenerek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibini Olympiakos'u deviren Monaco oldu. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibiyle oynayacağı THY EuroLeague Final-Four finaliyle ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko-Monaco maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 22:55
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Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Final-Four'a kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan maçta Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibiyse Olympiakos'u 78-68 mağlup eden Monaco oldu. Fenerbahçe Beko'nun finalde Monaco ile eşleşmesinin ardından karşılaşmayla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Etihad Arena'daki mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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