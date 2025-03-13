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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-ASVEL CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-ASVEL CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 29. haftasında günü Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Basketbol severler ise Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorguları yapıyor. Maça dair detaylar haberimizde...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 16:03
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Fenerbahçe Beko-ASVEL CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. Maça dair detaylar ve "Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Fenerbahçe Beko-ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı 13 Mart Perşembe günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Euroleague'de oynadığı 28 müsabakada 19 galibiyet, 9 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, ligde 2. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 28 maçta 11 galibiyet, 17 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de oynadığı son maçta deplasmanda İtalyan takımı Olimpia Milano'yu 100-76'lık skorla mağlup etti.

16. RANDEVU

Fenerbahçe ile ASVEL, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 12 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız takımı ise 3 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon Fransa'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 77-73'lük skorla kazandı.

EVİNDE SON 5 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon Euroleague'de evinde 13 müsabakada oynadı. Jasikevicius'un öğrencileri bu süreçte 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı. Kanarya ayrıca sahasında karşılaştığı son 5 maçı da kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 82.4 sayı, 35.4 ribaund ve 17.1 asist ortalamalarıyla oynarken; ASVEL ise 81.3 sayı, 33.0 ribaund ve 17.8 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 17.0 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Fransız ekibinde de Theo Maledon 16.5 sayı ortalaması yakaladı.

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