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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI (THY EuroLeague)

Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan 13. hafta maçları ile devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Bayern Münih'i ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 20:28 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 20:56
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Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, ligin 13. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlıyor. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı. Alman temsilcisi ise ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.

CANLI SKOR

Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20:30'da başlayan mücadelenin anlık skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

1. Çeyrek: Anadolu Efes 27-22 Bayern Münih

2. Çeyrek (Oynanıyor): Anadolu Efes 37-31 Bayern Münih

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