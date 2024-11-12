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Haberler THY EuroLeague Baskonia 84-89 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Baskonia 84-89 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 89-84 kazanarak 5. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 00:22 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 00:48
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Baskonia 84-89 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 89-84 mağlup etti.

Buesa Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-39 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreğini 65-63 önde geçtiği karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Baskonia 21-24 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)

Baskonia 39-46 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)

Baskonia 63-65 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek sonucu)

Baskonia 84-89 Anadolu Efes (Dördüncü çeyrek sonucu)

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