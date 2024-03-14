Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic'ten ASVEL maçı öncesi flaş sözler!

Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic'ten ASVEL maçı öncesi flaş sözler!

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY EuroLeague'de LDLC ASVEL ile deplasmanda yapacakları maç öncesi konuştu. Mijatovic, "Hedefimize ulaşmak için 40 dakika boyunca çok iyi odaklanmalı, çok iyi konsantre olmalı ve sahanın her iki bölümünde de çok agresif olmalıyız" dedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 15:42
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Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic'ten ASVEL maçı öncesi flaş sözler!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile yarın deplasmanda yapacakları maçta agresif oynamaları gerektiğini söyledi.

Mijatovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin en tecrübeli takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirterek, "Kendi evlerinde hücum ağırlıklı basketbol oynuyorlar. Nando de Colo, Joffrey Lauvergne ve Youssoupha Fall gibi bireysel olarak tecrübeli birçok skorer oyuncuları var. Rakibimizin kadrosu hem Avrupa Ligi hem de uluslararası alanda çok tecrübeli isimlerden kurulu. Hedefimize ulaşmak için 40 dakika boyunca çok iyi odaklanmalı, çok iyi konsantre olmalı ve sahanın her iki bölümünde de çok agresif olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlıların Alman basketbolcusu Tibor Pleiss ise Fransa'dan galibiyetle dönmek istediklerini anlatarak, "LDLC ASVEL çok iyi bir takım. Belki play-off potasında değiller ama bu, daha az tehlikeli bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Çok sayıda kaliteli oyuncuları var ve şu an bulundukları konum itibarıyla kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kendi evlerinde ve taraftarları önünde iyi basketbol oynamak isteyeceklerdir. Biz ise mutlaka kazanmamız gereken bir durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

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