Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY Euroleague canlı takip

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor.

Son 3 maçını kazanan temsilcimiz Litvanya'dan galibiyetle dönmek istiyor.

Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague'de 13 galibiyet 8 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Zalgiris'in ise 7 galibiyeti 14 mağlubiyeti bulunuyor.

Zalgiris - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: ZALGIRIS 0-0 FENERBAHÇE BEKO

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ZALGIRIS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı 19 Ocak Cuma günü saat 21:00'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.