Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY Euroleague canlı takip

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor.
Son 3 maçını kazanan temsilcimiz Litvanya'dan galibiyetle dönmek istiyor.
Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague'de 13 galibiyet 8 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Zalgiris'in ise 7 galibiyeti 14 mağlubiyeti bulunuyor.
Zalgiris - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT OYNANIYOR: ZALGIRIS 0-0 FENERBAHÇE BEKO
SKORU GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZALGIRIS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı 19 Ocak Cuma günü saat 21:00'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.