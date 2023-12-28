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Euroleague’de Türk gecesi

Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Maç saat 20.30’da

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Euroleague’de Türk gecesi
Avrupa'da basketbol zirvesi Euroleague'de bu gece iki Türk ekibi karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Dev maç 20.30'da başlayacak. Efes çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 9 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar son 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise 16 karşılaşmanın 9'unu galip tamamladı. 7 defa yenildi. İki ekibin 11 Aralık'ta aynı salondaki mücadelesini 81-80 Efes kazanmıştı. Efes de Fenerbahçe de bugün kazanarak en büyük organizasyonda daha iddialı olmak istiyorlar.
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