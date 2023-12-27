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Anadolu Efes Avrupa kupalarında 818. maçını oynayacak

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 28 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Beko ile yapacağı maç ile birlikte Avrupa kupalarında 818. maçına çıkacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:08
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Anadolu Efes Avrupa kupalarında 818. maçını oynayacak

THY EuroLeague'in 17. haftasında 28 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 818. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da oynadığı 817 müsabakada 462 galibiyet ve 355 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 570. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 569 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 264'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

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