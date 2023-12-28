Haberler THY EuroLeague ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | 🏀Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | 🏀Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'in 17. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada, son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Anadolu Efes, mağlubiyet seriyi kırmak istiyor. Heyecanlı derbiyi canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını arıyor. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 14:10
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ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | 🏀Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | THY Euroleague'de heyecan Türk derbisiyle devam ediyor. 17. haftada Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Bu sezon çktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 9 kez de sahadan mağlup ayrılan Anadolu Efes, son 3 maçtır rakibine kuramadığı üstünlüğü Fenerbahçe Beko karşısında almayı hedefliyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

SON MÜCADELE KIRAN KIRANA GEÇTİ

Livanyalı çalıştırıcının gelmesinin ardından THY EuroLeague'nde AS Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı sahasında, Alba Berlin'i de deplasmanda yenen Fenerbahçe Beko, aldığı galibiyetlerle 7. sıraya yükseldi.

İki ekibin 11 Aralık'ta Sinan Erdem'de karşılaştığı lig mücadelesini Anadolu Efes 81-80'lik sonuçla galip tamamladı.

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