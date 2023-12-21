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Anadolu Efes THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek

Son dakika spor haberleri...  Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. haftasında İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz ekibini ağırlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:49 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:52
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Anadolu Efes THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek

THY EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i ağırlayacak. 22 Aralık Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sinde yenilen Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 817. RANDEVU

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague 'de ise 569. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY EuroLeague'de 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

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