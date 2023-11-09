Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Zalgiris maçı CANLI | THY Euroleague

Anadolu Efes - Zalgiris maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını evinde konuk ediyor. Temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 20:49
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Anadolu Efes - Zalgiris maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor.

Anadolu Efes, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. 9. sıradaki Zalgiris'in ise 3 galibiyet, 3 beraberliği bulunuyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Periyot: Anadolu Efes 13 - 14 Zalgiris

ANADOLU EFES - ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Zalgiris maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

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