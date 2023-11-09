Anadolu Efes - Zalgiris maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor.

Anadolu Efes, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. 9. sıradaki Zalgiris'in ise 3 galibiyet, 3 beraberliği bulunuyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Periyot: Anadolu Efes 13 - 14 Zalgiris

ANADOLU EFES - ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Zalgiris maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.