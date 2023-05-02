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Partizan 80-82 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalin 3. maçında Real Madrid, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 82-80 yenerek seriyi 2-1'e taşıdı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 00:22
Partizan 80-82 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 82-80 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Partizan, Stark Arena'da oynanan çeyrek final serisi üçüncü maçında Real Madrid'i ağırladı.

Evinde kaybettiği iki maçın ardından saha avantajını kaybeden Real Madrid, deplasmanda 82-80 galip gelerek seriyi 2-1'e getirdi ve Dörtlü Final umudunu sürdürdü.

Gecenin diğer maçında ise Fransa ekibi Monaco, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 83-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

İki eşleşmede de serinin 4. maçları, 4 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Serilerinde üç galibiyete ulaşacak takımların katılacağı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

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